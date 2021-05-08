"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценивает Александра Зинченко.

По мнению специалиста, Зинченко - образец профессионализма, и на это есть несколько причин. Во-первых, украинец играет в клубе не на своей позиции, занимая место на левом фланге защиты, хотя предпочитает выступать в центре полузащиты. Во-вторых, Александр не отступил, когда "Горожане" хотели продать или отдать его в аренду. В-третьих, Александр практически не ошибается в игре в обороне.

"Алекс много боролся за то, чтобы быть здесь. Его хотели продать или отдать в аренду, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит. Во-вторых, он футболист, который играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. В-третьих, он не ошибается. С мячом он исключителен, но в защите самое главное - не делать ошибок", - цитирует Гвардиолу manchestereveningnews.

"Телеграф" напоминает, что Зинченко помог МС пробиться в финал Лиги чемпионов. После выхода в финал турнира украинцу припомнили его обещание.