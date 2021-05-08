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"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы

"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценивает Александра Зинченко.

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По мнению специалиста, Зинченко - образец профессионализма, и на это есть несколько причин. Во-первых, украинец играет в клубе не на своей позиции, занимая место на левом фланге защиты, хотя предпочитает выступать в центре полузащиты. Во-вторых, Александр не отступил, когда "Горожане" хотели продать или отдать его в аренду. В-третьих, Александр практически не ошибается в игре в обороне. 

"Алекс много боролся за то, чтобы быть здесь. Его хотели продать или отдать в аренду, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит. Во-вторых, он футболист, который играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. В-третьих, он не ошибается. С мячом он исключителен, но в защите самое главное - не делать ошибок", -  цитирует Гвардиолу manchestereveningnews.

"Телеграф" напоминает, что Зинченко помог МС пробиться в финал Лиги чемпионов. После выхода в финал турнира украинцу припомнили его обещание.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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