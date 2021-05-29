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Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)

Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)
22:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ChelseaFC

Немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц открыл счет в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21, где лондонцы играю с "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - "Челси": онлайн финала Лиги чемпионов

В матче, который проходит в португальском Порту на стадионе "Драгау", лондонцы вышли вперед усилиями Хаверца. Кай после феноменальной передачи Мейсона Маунта  вышел один на один с Эдерсоном и со второй попытки переиграл кипера. Примечательно, что ближайшим защитником МС в ситуации с голом оказался Александр Зинченко, однако украинец никак не мог помешать немцу.

Видео гола Хаверца в матче "Манчестер Сити" - "Челси":

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЧ "Горожане" прошли "Пари Сен-Жермен" а "Синие" победили "Реал".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 624

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Кай Хаверц.
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