Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)

Немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц открыл счет в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21, где лондонцы играю с "Манчестер Сити".

В матче, который проходит в португальском Порту на стадионе "Драгау", лондонцы вышли вперед усилиями Хаверца. Кай после феноменальной передачи Мейсона Маунта вышел один на один с Эдерсоном и со второй попытки переиграл кипера. Примечательно, что ближайшим защитником МС в ситуации с голом оказался Александр Зинченко, однако украинец никак не мог помешать немцу.

Видео гола Хаверца в матче "Манчестер Сити" - "Челси":

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЧ "Горожане" прошли "Пари Сен-Жермен" а "Синие" победили "Реал".