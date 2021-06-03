Защитник сборной Украины рискует пропустить Евро-2020

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь рискует пропустить Евро-2020. По информации meta-ratings, игрок "Брюгге" не поехал с командой в Днепр на поединок с Северной Ирландией, оставшись на базе в Харькове. В то же время в заявку на матч попал Богдан Леднев, которого нет в окончательном составе на Чемпионат Европы.

Причина отсутствия Соболя - проблемы со здоровьем, которые не связаны с какой-либо травмой. По словам Андрея Шевченко, Эдуард уже несколько дней не тренировался в общей группе. Основные нюансы возможного возможных изменений в заявках команд на Евро объяснил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский:

"Телеграф" напоминает, что сегодня сборная Украины имеет шанс взять реванш у Северной Ирландии за Евро-2016.