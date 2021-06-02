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Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016

Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
18:31 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Уже завтра, 3 июня, в 21:00 национальная сборная Украины проведёт второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро 2020. В соперниках - Северная Ирландия, наш главный обидчик на предыдущем континентальном первенстве, который в этот раз участия там принимать не будет. 

Шевченко назвал состав сборной Украины на Евро-2020

Игра состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Последний раз команда Шевченко играла там в сентябре 2019-го, и закончилось это ничьей 2:2 с командой Нигерии. Кстати, именно с ничейным счётом завершились и последние 4 поединка украинской сборной, и все 1:1 - против Франции, Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Последний из них также не был официальным, и тренерский штаб прежде всего наигрывал состав.  

По сравнению с игрой против Бахрейна Украина усилилась легионерами - Зинченко, Малиновским, Яремчуком (который пока занимается по индивидуальной программе) и довызванным Безусом. 

Наши соперники свой последний матч выиграли со счётом 3:0 у национальной сборной Мальты.

Букмекеры прогнозируют победу сборной Украины, которая является в этом противостоянии однозначным фаворитом.  

Прогноз автора: 2:1 в пользу сборной Украины

За игрой в Украине можно следить онлайн.

"Телеграф" напоминает, что первый соперник сборной Украины по Евро вчера лишился основного вратаря.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Евро-2020, Сборная Украины по футболу, Товарищеские матчи, Руслан Малиновский, Александр Зинченко.
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