Гол Сан-Марино и ничья соперника сборной Украины: видеообзор матчей перед Евро-2020

В первый день лета на европейском континенте сыграли несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к грядущему Евро. Сборная Северной Македонии, которая уже 17 июня встретится с командой Андрея Шевченко на Чемпионате Европы, расписала ничью 1:1 с другой балканской командой - сборной Словении.

Северная Македония - Словения 1:1

С тем же счётом закончились матчи поляков и россиян, хорватов и армян, а также сборных Словакии и Болгарии.

Польша - Россия 1:1

Хорватия - Армения - 1:1





Словакия - Болгария - 1:1







Также вчера произошёл уникальный для футбола случай – забила сборная Сан-Марино. Правда, ей это особо не помогло, ибо косовский форвард «Лацио» Ведад Мурики оформил покер, и матч завершился с результатом 1:4.

Косово - Сан-Марино - 4:1

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на Евро 2020.