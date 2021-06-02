Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча
Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча
Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020
Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020
Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе
Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе
Луческу остается в "Динамо": детали контракта
Луческу остается в "Динамо": детали контракта

Гол Сан-Марино и ничья соперника сборной Украины: видеообзор матчей перед Евро-2020

Гол Сан-Марино и ничья соперника сборной Украины: видеообзор матчей перед Евро-2020
12:44 Сегодня Телеграф

В первый день лета на европейском континенте сыграли несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к грядущему Евро. Сборная Северной Македонии, которая уже 17 июня встретится с командой Андрея Шевченко на Чемпионате Европы, расписала ничью 1:1 с другой балканской командой - сборной Словении. 

Северная Македония - Словения 1:1

С тем же счётом закончились матчи поляков и россиян, хорватов и армян, а также сборных Словакии и Болгарии. 

Польша - Россия 1:1

Хорватия - Армения - 1:1 



Словакия - Болгария - 1:1



Также вчера произошёл уникальный для футбола случай – забила сборная Сан-Марино. Правда, ей это особо не помогло, ибо косовский форвард «Лацио» Ведад Мурики оформил покер, и матч завершился с результатом 1:4.

Косово - Сан-Марино - 4:1

Италия отгрузила Сан-Марино семь мячей (видео)

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на Евро 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко
Просмотры: 128

Все по теме:

Футбол, Евро-2020, Сборная Украины по футболу, Товарищеские матчи, Сборная России по футболу, Сборная Северной Македонии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Клубу я не безразличен": "Динамо" продлило контракт со своим лидером
02 Шевченко назвал состав сборной Украины на Евро-2020
03 Стало известно, какую команду возглавит Ребров
04 Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020
05 Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь