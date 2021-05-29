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Италия отгрузила Сан-Марино семь мячей (видео)

Италия отгрузила Сан-Марино семь мячей (видео)
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В пятницу, 28 мая, на Sardegna Arena в Кальяри сборная Италии принимала команду Сан-Марино в рамках товарищеского матча. Итальянцы добыли внушительную победу со счетом 7:0.

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За "Адзурри" забивали Федерико Бернардески, Джанмарко Феррари, Маттео Политано (дубль), Андрея Беллотти, и Маттео Пессина (дубль).

Видеообзор матча Италия - Сан-Марино:

Эта встреча проходила в рамках последнего подготовительного этапа сборной Италии к ближайшему чемпионата Европы по футболу. На Евро-2020 итальянцы сыграют в группе А вместе с командами Турции, Швейцарии и Уэльса. ЧЕ по футболу стартует уже 11 июня и продлится ровно месяц.

"Телеграф" напоминает, что в конце мая ФИФА обновила рейтинг сборных. Италия - втоп-10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины провела спарринг с командой Бахрейна.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Сборная Сан-Марино.
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