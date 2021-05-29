Италия отгрузила Сан-Марино семь мячей (видео)

В пятницу, 28 мая, на Sardegna Arena в Кальяри сборная Италии принимала команду Сан-Марино в рамках товарищеского матча. Итальянцы добыли внушительную победу со счетом 7:0.

За "Адзурри" забивали Федерико Бернардески, Джанмарко Феррари, Маттео Политано (дубль), Андрея Беллотти, и Маттео Пессина (дубль).

Видеообзор матча Италия - Сан-Марино:

Эта встреча проходила в рамках последнего подготовительного этапа сборной Италии к ближайшему чемпионата Европы по футболу. На Евро-2020 итальянцы сыграют в группе А вместе с командами Турции, Швейцарии и Уэльса. ЧЕ по футболу стартует уже 11 июня и продлится ровно месяц.

"Телеграф" напоминает, что в конце мая ФИФА обновила рейтинг сборных. Италия - втоп-10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины провела спарринг с командой Бахрейна.