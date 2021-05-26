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"До конца опускайся": Шевченко научил игроков сборной Украины правильно подтягиваться (видео)

"До конца опускайся": Шевченко научил игроков сборной Украины правильно подтягиваться (видео)
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел мастер-класс по подтягиванию для своих подопечных.

Во время занятия в тренажерном зале наставник "Желто-синих" несколько раз подтянулся, а затем понаблюдал, как с упражнением справятся его игроки. Богдан Леднев начал подтягиваться быстро и нарвался на критику "Шевы": "До конца опускайся". Затем подтягивался Артем Довбик, и в этом случае Андрей Николаевич остался недовольным: "Делай плавно".

Видеокадры с тренировки сборной Украины доступны на официальном YouTube-канале УАФ:

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче сборная Украины умудрилась сыграть вничью с Бахрейном.

В вначале июня у "Желто-синих" запланированы еще два спарринга. Уже 3 июня в Днепре "Дружина" примет команду Северной Ирландии, а 11 июня стартует Евро-2020, где наша команда на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе со сборными Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
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