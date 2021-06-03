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Евро-2020: Топ-10 форм по версии "Телеграфа"

Евро-2020: Топ-10 форм по версии "Телеграфа"
13:07 Сегодня Телеграф UEFA

Уже на следующей неделе стартует Евро-2020, а это значит, что почти все сборные уже официально представили свои формы, в которых сыграют на предстоящем турнире. В этой статье "Телеграф" представляет свой топ-10 из 48 домашних и выездных экипировок, в которых национальные команды будут выходить на поле.

1. Гостевая форма Словакии (Nike)



2. Домашняя форма Нидерландов (Nike)



3. Домашняя форма Италии (Puma)

4. Гостевая форма Бельгии (Adidas)

5. Домашняя форма Шотландии (Adidas)

6. Гостевая форма Англии (Nike)

7. Гостевая форма Германии (Adidas)

8. Гостевая форма Швеции (Adidas)

9. Домашняя форма Австрии (Puma)

10. Домашняя форма Финляндии (Nike)

Форма нашей сборной в рейтинг не попала, но мы не упустим возможность сказать, что её представление не за горами. Вчера примеры новой футболки попали в интернет, но официальная презентация ожидается лишь на днях.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не взял Александра Зинченко на сегодняшний товарищеский матч против Северной Ирландии, который состоится в Днепре в 21:00 по киевскому времени.

Фото - Mirror.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Рейтинг, Евро-2020, Александр Зинченко.
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