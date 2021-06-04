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Полузащитник "Интера" не сыграет на Чемпионате Европы

Полузащитник "Интера" не сыграет на Чемпионате Европы
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф gianlucadimarzio.com Getty Images

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек миланского "Интера" Стефано Сенси пропустит Евро-2020. Причина - растяжение приводящих мышц, которое 25-летний футболист получил на тренировке "Скуадры Адзурры".

Это уже пятая травма Сенси на протяжении года, и все так или иначе были связаны с мышцами. С июня 2020-го в сумме Стефано пропустил 96 дней и 10 матчей (без учёта времени на восстановление игровых кондиций). В итоговой заявке на Евро Сенси заменит одноклубник Руслана Малиновского - полузащитник бергамской "Аталанты" Маттео Пессина. И именно сборная Италии в Риме 11 июня откроет футбольный праздник матчем против Турции. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что вчера "Интер" представил нового главного тренера. 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Интер (Милан), Евро-2020, Сборная Италии по футболу, Стефано Сенси.
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