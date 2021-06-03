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Официально: чемпион Италии представил нового главного тренера

Официально: чемпион Италии представил нового главного тренера
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф FC Inter FC Inter

Симоне Индзаги - новый главный тренер "Интера". Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба. Контракт специалиста с действующим чемпионом Италии рассчитан на 2 года.

На прошедшей недели Индзаги решил не продлевать контракт с римским "Лацио", который тренировал последние 5 лет, добыв с командой Кубок и 2 Суперкубка Италии. В структуре столичного клуба Симоне находился и вовсе 22 года, застав даже Скудетто сезона 1999/2000. В составе миланцев сейчас играет и один из экс-подопечных Индзаги в Лацио - Стефан де Врей, а итальянские СМИ пишут и о возможности подписания чемпионом Италии Мануэля Ладзари.

"Телеграф" напоминает, что экс-тренер "Орлов" заменит в "Интере" Антонио Конте, который решил покинуть клуб после чемпионского сезона, не найдя общий язык с руководством. В минувшем сезоне "нерадзурри" прервали 9-летнюю гегемонию туринского "Ювентуса". и тем самым обеспечили себе место в первой корзине на следующий сезон Лиги чемпионов.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Лацио, Антонио Конте, ФК Интернационале, Симоне Индзаги.
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