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"Интер" выплатит целое состояние за разрыв контракта с тренером

"Интер" выплатит целое состояние за разрыв контракта с тренером
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram antonioconte

Итальянский специалист Антонио Конте покинул миланский "Интер". Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Италии.

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51-летний Конте не сошелся с боссами клуба в вопросе усиление состава, и стороны решили расторгнуть контракт, передает theguardian. Отмечается, что тренер требовал усиление состава на трансферном рынке, а вот руководители "Нерадзурри" в условиях кризиса не собираются тратить, а наоборот хотят продать нескольких игроков. Примечательно, что за разрыв соглашения Конте получит €7 млн, а за еще один год работы в Милане тренер мог заработать €13 млн.

"Интер" сейчас занимается поиском нового тренера, а среди вероятных кандидатов называются имена Симоне Индзаги и Массимиллиано Аллегри.

"Телеграф" напоминает, что Конте привел "Интер" к победе Серии А сезона 2020/21.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Антонио Конте, Футбол.
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