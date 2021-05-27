"Интер" выплатит целое состояние за разрыв контракта с тренером

Итальянский специалист Антонио Конте покинул миланский "Интер". Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Италии.

51-летний Конте не сошелся с боссами клуба в вопросе усиление состава, и стороны решили расторгнуть контракт, передает theguardian. Отмечается, что тренер требовал усиление состава на трансферном рынке, а вот руководители "Нерадзурри" в условиях кризиса не собираются тратить, а наоборот хотят продать нескольких игроков. Примечательно, что за разрыв соглашения Конте получит €7 млн, а за еще один год работы в Милане тренер мог заработать €13 млн.

"Интер" сейчас занимается поиском нового тренера, а среди вероятных кандидатов называются имена Симоне Индзаги и Массимиллиано Аллегри.

"Телеграф" напоминает, что Конте привел "Интер" к победе Серии А сезона 2020/21.