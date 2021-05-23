"Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А

В воскресенье, 23 мая, состоялись заключительные матчи Серии А сезона 2020/21, в частности, определились все участники следующего сезона еврокубков от Италии.

"Ювентус" разгромил "Болонью" на выезде со счетом 1:4, а "Наполи" упустил победу над "Вероной" (1:1). В итоге именно туринский клуб пробился в Лигу чемпионов. В главном еврокубке также сыграют "Интер" (чемпион), "Милан" и "Аталанта". в Лигу Европы пробились "Наполи" и "Лацио", а в Лиге конференций начнет свою еврокубковую кампанию "Рома".

Вылетели в Серию B "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".

Лучшим бомбардиром Серии А стал Криштиану Роналду (29 голов), а лучшим ассистентом Руслан Малиновский (11 ассистов).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Шевченко получил должность в Серии А.