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"Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А

"Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А
23:51 Вс, 23 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter juventusfcen

В воскресенье, 23 мая, состоялись заключительные матчи Серии А сезона 2020/21, в частности, определились все участники следующего сезона еврокубков от Италии.

Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"

"Ювентус" разгромил "Болонью" на выезде со счетом 1:4, а "Наполи" упустил победу над "Вероной" (1:1). В итоге именно туринский клуб пробился в Лигу чемпионов. В главном еврокубке также сыграют "Интер" (чемпион), "Милан" и "Аталанта". в Лигу Европы пробились "Наполи" и "Лацио", а в Лиге конференций начнет свою еврокубковую кампанию  "Рома".

Вылетели в Серию B "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".

Лучшим бомбардиром Серии А стал Криштиану Роналду (29 голов), а лучшим ассистентом Руслан Малиновский (11 ассистов).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Шевченко получил должность в Серии А

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Милан, ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
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