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Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"

Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sassuolous

Главный тренер "Сассуоло" итальянец Роберто Де Дзерби возглавит "Шахтер" 26 мая. Об этом сообщает transfermarketweb.

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По информации источника, уже в ближайшую среду у "Горняков" будет новый главный тренер. Сообщается, что 23 мая специалист выведет "Сассуоло" в свой последний матч в клубе, а затем переберется в Украину. Вопрос перехода наставника в стан донецкой команды фактически решен.

Отметим, 23 мая "Сассуоло" в рамках 38-го тура чемпионата Италии примет "Лацио". "Черно-зеленые" ниже 8 места в Серии А уже не опустятся, но могут побороться за 7-ю позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Де Дзерби хочет видеть в "Шахтере" игрока "Интера".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Серия А, Футбол, УПЛ, ФК Сассуоло, Роберто Де Дзерби.
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