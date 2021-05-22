Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"

Главный тренер "Сассуоло" итальянец Роберто Де Дзерби возглавит "Шахтер" 26 мая. Об этом сообщает transfermarketweb.

По информации источника, уже в ближайшую среду у "Горняков" будет новый главный тренер. Сообщается, что 23 мая специалист выведет "Сассуоло" в свой последний матч в клубе, а затем переберется в Украину. Вопрос перехода наставника в стан донецкой команды фактически решен.

Отметим, 23 мая "Сассуоло" в рамках 38-го тура чемпионата Италии примет "Лацио". "Черно-зеленые" ниже 8 места в Серии А уже не опустятся, но могут побороться за 7-ю позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Де Дзерби хочет видеть в "Шахтере" игрока "Интера".