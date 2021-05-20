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"Шахтер" в угоду новому тренеру может подписать футболиста "Интера"

"Шахтер" в угоду новому тренеру может подписать футболиста "Интера"
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram stefanosensi12

"Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Стефано Сенси. Об этом сообщает fcinternews.

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По информации источника, потенциальный главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Сассуоло", хотел бы видеть в своем составе 25-летнего Сенси. Однако "Шахтер" вряд ли подпишет хавбека, ведь трансферная стоимость футболиста "Интера" достигает баснословных €30 млн. Издание отмечает, что "Горняки" чаще всего покупают недорогих, но перспективных игроков.

В текущем сезоне Сенси принял участие в 20 матчах за "Интер" во всех турнирах, но голевыми действиями не отмечался. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" может подписать Мануэля Локателли из "Сассуоло".

"Телеграф" напоминает, что по информации итальянских СМИ, Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с "Шахтером" и приступит к своим обязанностям в украинском клубе после окончания сезона в Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Футбол, Стефано Сенси.
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