Бельгия - Россия: букмекеры удивили прогнозом на матч Евро-2020

В субботу, 12 июня, сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с Россией в рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, сборная Бельгии является явным фаворитом. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,75. Успех россиян менее вероятен - 5,50. Ничья котируется коэффициентом 3,65. Удивительно, но самыми вероятными исходами противостояния являются минимальная победа "Красных Дьяволов" со счетом 1:0, а также ничья 1:1 - коэффициенты 6,30 и 7,20 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Бельгия - Россия (данные за 11 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Бельгии 1,75 - ничья 3,65 - победа команды России (5,50)

Фаворит: ( 1,77 - 3,70 - 5.20)

William Hill: (1,70 - 3,60 - 5,50)

Отметим, Бельгия и Россия на Евро-2020 выступают в квартете B вместе с командами Дании и Финляндии. Скандинавы начнут свой матч первого тура на три часа раньше.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть игру Бельгия - Россия в прямом эфире в Украине.

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