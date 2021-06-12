Футболиста Эриксена увезли со стадиона на скорой

Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена увезли со стадиона "Паркен" на скорой.

Матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу Дания - Финляндия был прерван из-за ситуации, которая произошла с хавбеком датчан Эриксеном. Футболист во время матча на ровном месте упал на газон, и медики начали оказывать ему неотложную помощь. Со временем игрока унесли за ширмой с поля, а затем его повезли в больницу.

Матч Дания - Финляндия проходит в Копенгагене на стадионе "Паркен". Встреча началась в 19:00 по киевскому времени. На момент вынужденной остановки игры счет был 0:0. УЕФА пока приостановил поединок.

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