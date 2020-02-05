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Эриксен рассказал, что был "паршивой овцой" в Тоттенхэме

Эриксен рассказал, что был "паршивой овцой" в Тоттенхэме
14:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Игрок рассказал, что из-за его желания уйти из Тоттенхэма из него многие сделали изгоя.

Зимний новичок миланского Интера Кристиан Эриксен вспомнил как он покидал Тоттенхэм, заявив, что последние месяцы чувствовал себя весьма не комфортно на Туманном Альбионе.

"После моего заявления летом о том, что я ищу новый вызов, каждая игра преподносилась так, будто она для меня последняя. Даже болельщики, которых я встречал на улице, мысленно уже провожали меня. В Англии, когда у тебя остаются считанные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую игру со мной прощались. Я и был в команде, и одновременно не был".

"Дело в том, что проблемы Тоттенхэма перекладывали на мою форму. Если клуб не играет должным образом, то дело во мне. Когда твой контракт заканчивается, ты становишься паршивой овцой, кем меня и считали. Меня действительно обвиняли во многих вещах и в том, что я плохой парень", — приводит слова датчанина BBC Sport.

Ранее игрок Тоттенхэма встал на защиту звезды Манчестер Сити.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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