Игрок Тоттенхэма встал на защиту звезды Манчестер Сити

Новости спорта:Деле Алли считает, что Рахим Стерлинг фолил опасно неумышленно.

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал эпизод с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

«У меня не было такого вида, как у арбитров или VAR, чтобы принять какое-либо решение. Они не дали красную карточку, поэтому я мало что могу сделать в такой стиуации.

Мы с Рахимом немного поболтали об этом. Он был не в лучшем настроении, потому что «Манчестер Сити» проиграл. Он мой хороший друг, и я знаю, что он никогда бы не сделал этого намеренно.

Это футбол, и такие вещи случаются. Поэтому ничего особенного, он же не такой игрок», — приводит слова Алли Sky Sports.