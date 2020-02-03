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Игрок Тоттенхэма встал на защиту звезды Манчестер Сити

Игрок Тоттенхэма встал на защиту звезды Манчестер Сити
16:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Деле Алли считает, что Рахим Стерлинг фолил опасно неумышленно.

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал эпизод с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

«У меня не было такого вида, как у арбитров или VAR, чтобы принять какое-либо решение. Они не дали красную карточку, поэтому я мало что могу сделать в такой стиуации.

Мы с Рахимом немного поболтали об этом. Он был не в лучшем настроении, потому что «Манчестер Сити» проиграл. Он мой хороший друг, и я знаю, что он никогда бы не сделал этого намеренно.

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Это футбол, и такие вещи случаются. Поэтому ничего особенного, он же не такой игрок», — приводит слова Алли Sky Sports.

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АПЛ, Новости спорта, Рахим Стерлинг, Новости футбола, Деле Алли.
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