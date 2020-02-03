Альбасете Зозули уволил главного тренера

Новости спорта:Команда не может победить уже 9 матчей в чемпионате.

Клуб испанской Сегунды Альбасете, за который выступает украинец Роман Зозуля, расторг контракт с главным тренером, сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что отставка вызвана нестабильными результатами команды. Клуб поблагодарил тренера и его штаб за успехи прошлого сезона.

Новый тренер команды пока неизвестен.

Альбасете, после поражения от Овьедо, за который играет другой украинец Андрей Лунин, идет в зоне вылета на 19 месте Сегунды. Команда не может выиграть в чемпионате уже 9 матчей подряд. Последняя победа Альбасете была в Кубке Короля над представителем Сегунды Б Туделано в декабре.

Команда при этом очень мало забивает, всего 18 голов в 24 турах. Три гола на счету украинца Романа Зозули.

В следующем туре 9 февраля Альбасете встретится с Понферрадиной.