Дания - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В четверг, 17 июня, состоится матч второго тура чемпионата Европы Дания - Бельгия. Встреча пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Дания - Бельгия покажет телеканал "Футбол 1". В сети live-трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которой у нас на сайте оперативно буду добавлены видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре датчане умудрились проиграть финнам, а бельгийцы камня на камне не оставили от России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятный счет в противостоянии Дании и Бельгии.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.