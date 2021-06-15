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Дания - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Дания - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В четверг,  17 июня, состоится матч второго тура чемпионата Европы Дания - Бельгия. Встреча пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру Дания - Бельгия покажет телеканал "Футбол 1". В сети live-трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которой у нас на сайте оперативно буду добавлены видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре датчане умудрились проиграть финнам, а бельгийцы камня на камне не оставили от России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятный счет в противостоянии Дании и Бельгии.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Сборная Дании.
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