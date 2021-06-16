Дания - Бельгия: прямая трансляция матча Евро-2020

Вторым матчем Евро-2020 в четверг, 17 июня, станет противостояние Дании и Бельгии. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию поединка, в которую будут добавлены голы и лучшие моменты встречи, которую обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бёрном Куйперсом.

Дания -:- Бельгия

(начало в 19:00)

Букмекеры считают фаворитом встречи сборную Бельгии. Кроме статуса более сильной команды тут играет роль и психологическое состояние - сложно представить, что до сих пор чувствуют датчане после страшнейшей ситуации с Эриксеном.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч Дания - Бельгия.