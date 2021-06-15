Российский комментатор поставил Ярмоленко в пример Дзюбе

Известный российский комментатор Василий Уткин подвел итоги для сборной России и Украины после первого тура на чемпионате Европы.

По мнению Уткина, тренерские штабы обоих сборных провалили игру, однако у украинской команды лидерские качества в тяжелой ситуации проявил Андрей Ярмоленко, а вот в России лидера не нашлось. Кроме того, Василий подчеркнул, что форвард команды РФ Артем Дзюба винил своих партнеров по команде вместо того, чтобы "хоть бы раз пробить по воротам". Также комментатор подчеркнул, что игра не строилась и у Руслана Малиновского, однако в нужный момент он сделал ассист на Романа Яремчука.

"Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер. Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает. Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру", - рассказал Уткин на своем Youtube-канале.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины минимально проиграла Нидерландам, а Россия разгромно уступила Бельгии.

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