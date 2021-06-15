Скачать
Вторник, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Северная Македония: букмекеры верят в команду Шевченко
Украина - Северная Македония: букмекеры верят в команду Шевченко
Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)
Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)
Украина - Северная Македония: где и когда смотреть матч Евро-2020
Украина - Северная Македония: где и когда смотреть матч Евро-2020
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020

Российский комментатор поставил Ярмоленко в пример Дзюбе

Российский комментатор поставил Ярмоленко в пример Дзюбе
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный российский комментатор Василий Уткин подвел итоги для сборной России и Украины после первого тура на чемпионате Европы.

"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не преклонила колено на Евро-2020

По мнению Уткина, тренерские штабы обоих сборных провалили игру, однако у украинской команды лидерские качества в тяжелой ситуации проявил Андрей Ярмоленко, а вот в России лидера не нашлось. Кроме того, Василий подчеркнул, что форвард команды РФ Артем Дзюба винил своих партнеров по команде вместо того, чтобы "хоть бы раз пробить по воротам". Также комментатор подчеркнул, что игра не строилась и у Руслана Малиновского, однако в нужный момент он сделал ассист на Романа Яремчука.

"Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер. Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает. Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру", - рассказал Уткин на своем Youtube-канале.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины минимально проиграла Нидерландам, а Россия разгромно уступила Бельгии.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 292

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная России, Футбол, Артем Дзюба, Евро-2020, Андрей Ярмоленко, Василий Уткин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Ярмоленко появился конкурент в борьбе за лучший гол на Евро-2020 (видео)
02 Финляндия - Россия: анонс матча Евро-2020
03 Испания не сумела пробить оборону Швеции на Евро-2020: видеообзор матча
04 Италия - Швейцария: анонс матча Чемпионата Европы
05 Турция - Уэльс: анонс южно-северного противостояния на Чемпионате Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь