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Швейцария - Испания: где и когда смотреть первый четвертьфинал Евро-2020

Швейцария - Испания: где и когда смотреть первый четвертьфинал Евро-2020
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В пятницу, 2 июля, матчем Швейцария - Испания стартует четвертьфинальная стадия на чемпионате Европы по футболу. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене, начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

"Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист

В прямом эфире в Украине игру Швейцария - Испания покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов и лучших моментов.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал. Победитель этой дуэли в 1/2 финала чемпионата Европы сыграет с победителем противостояния Бельгии и Италии. Данный полуфинал Евро-2020 пройдет 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Телеграф" напоминает, что на пути в четвертьфинал сборная Швейцарии шокировала действующих чемпионов мира, а испанцы в сумасшедшей игре переиграли Хорватию.

Со всеми результатами и календарем Евро-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 274

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Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
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