На матч Украины на Евро-2020 пришел болельщик с российским флагом: фото до и после

Во вторник, 29 июня, сборная Украины переиграла команду Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы и пробилась в четвертьфинала турнира. Примечательно, что с трибун стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго за игрой наблюдал болельщик с российским флагом.

В сети появились фотографии, где фаны с украинским и российским флагом обнимаются перед игрой. Российские пропагандисты тут же подхватили данную тему, рассказывая о дружбе народов. Однако в этой истории появился и предсказуемый финал. Болельщик недолго махал флагом РФ перед глазами украинцев, которые в итоге и отобрали трехцветный стяг у него, при этом у фаната в ходе небольшой потасовки была порвана футболка и явно пострадало лицо.

Фотографии болельщика до и после матча были опубликованы на страничке Facebook UkrBall:

Также трагикомичность ситуации отметил украинский активист и блогер Сергей Стерненко:

Позже в сети появилось видео инцидента:

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"Телеграф" напоминает, что после победы над Швецией украинцы сыграют с англичанами. Букмекеры уже оценили вероятность победы "Желто-синих" в матче со "Львами".