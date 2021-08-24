"Довели до истерики": боевиков оригинально поздравили с Днем Независимости Украины (видео)

Одному из оккупантов сообщение пришло на личный номер телефона.

Россиян и боевиков Донбасса креативно поздравили с Днем Независимости Украины и довели тех до истерики.

Показательное видео разместил в своем телеграм-канале украинский блогер, пишущий под никнеймом "Фашик Донецкий".

На нем видно, как один из оккупантов рассказывает о том, что ему пришло в мессенджере Вайбер сообщение с поздравлением с Днем Независимости. Он говорит, что перешел по ссылке на сайт и увидел там обращение к россиянам и жителям временно оккупированных территорий.

"Но меня больше волнует то, откуда у них наши номера телефонов", — сказал он.

"Похоже, что наши пацаны реально довели коллаборантов до истерики. Так держать", — подписал видео "Фашик Донецкий".

Кто стоит за рассылкой этого сообщения неизвестно, однако с его полным текстом можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Украине 24 августа празднуют День Независимости, в связи с этим в Киеве провели масштабный военный парад, также над городом пролетели самолет "Мрия" и авиация НАТО.

В Одессе тем временем провели парад ВМС Украины при участии кораблей стран-партнеров.