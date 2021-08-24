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"Довели до істерики": бойовиків оригінально привітали з Днем Незалежності України (відео)

Автор
Г. Лубенець
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"Довели до істерики": бойовиків оригінально привітали з Днем Незалежності України (відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 15:57

Одному з окупантів повідомлення прийшло на особистий номер телефону.

Росіян і бойовиків Донбасу креативно привітали з Днем Незалежності України і довели тих до істерики.

Показове відео розмістив в своєму телеграм-каналі український блогер, який пише під ніком "Фашик Донецький".

На ньому видно, як один з окупантів розповідає про те, що йому прийшло в месенджері Вайбер повідомлення з поздоровленням з Днем Незалежності. Він каже, що перейшов по посиланню на сайт і побачив там звернення до росіян і жителів тимчасово окупованих територій.

"Але мене більше хвилює те, звідки у них наші номери телефонів", — сказав він.

"Схоже, що наші пацани реально довели колаборантів до істерики. Так тримати", — підписав під відео "Фашик Донецький".

Хто стоїть за розсилкою цього повідомлення невідомо, проте з його повним текстом можна ознайомитися за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, в Україні 24 серпня святкують День Незалежності, в зв’язку з цим в Києві провели масштабний військовий парад, також над містом пролетіли літак "Мрія" і авіація НАТО.

В Одесі тим часом провели парад ВМС України за участю кораблів країн-партнерів.

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