Укр

Парад вышиванок в Харькове собрал полторы тысячи человек (эксклюзивные фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Парад вышиванок в Харькове собрал полторы тысячи человек (эксклюзивные фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 20:23
Многие пары на параде выбирали наряды с общими мотивами вышивки.

Парад вышиванок в честь Дня флага в Харькове прошел в пятый раз.

День украинского флага в Харькове отпраздновали не только поднятием флага на высоту 100 метров, но и традиционным парадом в вышиванках.

Более полутора тысяч харьковчан и гостей города прошли от площади Конституции по улице Сумской к памятнику Тарасу Шевченко.

Отметим, что Сумская 23 августа и на День независимости 24 августа будет пешеходной.

На мероприятие харьковчане пришли целыми семьями. Большинство были одеты в вышиванки или украшения в национальном стиле. Кроме флага Украины, они несли также полотнище с рисунком вышиванки и красно-черные стяги.

Во время шествия участники парада скандировали "Слава Украине — Героям слава", "Украина — понад усе" и небезызвестную кричалку про Владимира Путина.

Закончился парад вышиванок митингом возле памятника Тарасу Шевченко. Также сегодня в Харькове отмечают 367 лет городу. На сцене возле национального театра оперы и балета играл симфонический оркестр.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что день украинского флага отметили и в Москве — там в небо запустили сине-желтый флаг на воздушных шариках.

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