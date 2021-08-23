Днепр, Харьков и Одесса: как выглядят самые большие флаги в разных городах Украины (фото, видео)

В украинских городах отмечают День Государственного флага страны в понедельник, 23 августа.

День Государственного флага Украины отмечают с 2004 года — с тех пор во всех городах в этот день торжественно поднимают украинские флаги. Так, в Киеве возле Верховной Рады прошла торжественная церемония поднятия флага, во время которой все присутствующие пели гимн Украины.

Поднятие флага Украины

Одесса

В субботу утром, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы был поднят флаг Украины размером 18 м в высоту и 5 м в ширину.

Отметим, что эта традиция соблюдается в городе накануне Дня Независимости Украины в рамках Вышиванкового фестиваля во второй раз начиная с прошлого года.

Также 23 августа, традиционно, национальный флаг развернули на Потемкинской лестнице.

Харьков

В центре Харькова на Сергиевской площади подняли украинский флаг на стометровую высоту. Проектная высота флагштока составляет более 101 метра, а сам флаг размером 15 на 22,5 метра.

Днепр

В Днепре 23 августа благодаря спасателям ГСЧС и водителям-операторам пожарных автолестниц был поднят огромный флаг Украины, размер которого составляет 12 х18 метров.

Сам процесс сопровождался флешмобом.

Поднятие флага Украины в Днепре

Поднятие флага Украины в Днепре

Как ранее сообщал "Телеграф", установление флагштоков ко Дню Независимости в разных городах Украины сопровождалось множеством неудач. Так, в Херсоне упал самый высокий в регионе флагшток, а приземлился он прямиком на припаркованный автомобиль чиновника, отвечавшего за его установку. Позже стало известно, что через несколько дней после установки в Ужгороде покосился 30-метровый флагшток.

Однако и на этом эпопея с флагштоками не закончилась — в Коростене установление флагштока сорвалось из-за найденных костей мамонта. А на Тернопольщине в процессе установки конструкции под флаг испортили замок XVI века.