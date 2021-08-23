Парад вишиванок у Харкові зібрав півтори тисячі чоловік (ексклюзивні фото)

Парад вишиванок на честь Дня прапора в Харкові відбувся вп’яте.

День українського прапора в Харкові відсвяткували не лише підняттям прапора на висоту 100 метрів, але і традиційним парадом у вишиванках.

Понад півтори тисячі харків’ян і гостей міста пройшли від площі Конституції по вулиці Сумській до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Відзначимо, що Сумська 23 серпня і на День незалежності 24 серпня буде пішохідною.

На захід харків’яни прийшли цілими сім’ями. Більшість були одягнені у вишиванки або прикраси в національному стилі. Крім прапора України, вони несли також полотнище з малюнком вишиванки і червоно-чорні стяги.

Під час ходи учасники параду скандували "Слава Україні — Героям слава", "Україна — понад усе" і відому кричалку про Володимира Путіна.

Закінчився парад вишиванок мітингом біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Також сьогодні в Харкові відзначають 367 років місту. На сцені біля національного театру опери та балету грав симфонічний оркестр.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що день українського прапора відзначили і в Москві — там в небо запустили синьо-жовтий прапор на повітряних кульках.