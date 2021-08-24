Накануне Дня независимости боевики "поздравили" Украину новыми обстрелами, есть погибший

Над украинскими землями все чаще летают беспилотники боевиков.

Пророссийские боевики накануне Дня Независимости, 23 августа обстреливали позиции украинских военных четыре раза. Украина второй день подряд понесла безвозвратную потерю. В результате атаки один из украинских защитников погиб.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа "Восток".

Режим тишины боевики нарушали возле Водяного Донецкой области. По информации пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook там они применили минометы 120 калибра.

Также обстреливали позиции украинских защитников и возле Марьинки. Там враг воспользовался автоматическими станковыми гранатометами и стрелковым оружием.

Кроме того за минувшие сутки нарушения режима тишины зафиксировали в виде пролета беспилотников, так возле Широкиного квадрокоптер удаленно минировал территорию, а в Луганской области летал беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Ранее "Телеграф" писал, что угроза вторжения с Донбасса войск боевиков и оккупантов сохраняется — в стране должны быть готовы к нападению агрессора.