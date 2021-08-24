Укр

Накануне Дня независимости боевики "поздравили" Украину новыми обстрелами, есть погибший

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
74
Накануне Дня независимости боевики "поздравили" Украину новыми обстрелами, есть погибший Новость обновлена 24 августа 2021, 08:27

Над украинскими землями все чаще летают беспилотники боевиков.

Пророссийские боевики накануне Дня Независимости, 23 августа обстреливали позиции украинских военных четыре раза. Украина второй день подряд понесла безвозвратную потерю. В результате атаки один из украинских защитников погиб.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа "Восток".

Режим тишины боевики нарушали возле Водяного Донецкой области. По информации пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook там они применили минометы 120 калибра.

Также обстреливали позиции украинских защитников и возле Марьинки. Там враг воспользовался автоматическими станковыми гранатометами и стрелковым оружием.

Кроме того за минувшие сутки нарушения режима тишины зафиксировали в виде пролета беспилотников, так возле Широкиного квадрокоптер удаленно минировал территорию, а в Луганской области летал беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Ранее "Телеграф" писал, что угроза вторжения с Донбасса войск боевиков и оккупантов сохраняется — в стране должны быть готовы к нападению агрессора.

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