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Открытие мемориала Кернесу и концерт украинской музыки: как в Харькове будут отмечать День независимости

Открытие мемориала Кернесу и концерт украинской музыки: как в Харькове будут отмечать День независимости
09:00 Сегодня Телеграф фото kharkiv today

Близится праздник, который будет отмечать вся страна - День независимости Украины. "Телеграф" составил программы мероприятий, которые пройдут в разных городах Украины в праздничные дни. В этой статье мы расскажем, куда пойти на День независимости в Харькове. Отметим, что праздничные выходные продлятся с субботы 21 августа по вторник 24 августа.

День независимости 2021: программа мероприятий в Харькове

19-23 августа в городе состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, а также митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.

В понедельник 23 августа откроют мемориальную доску пятому Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на здании мэрии (площадь Конституции,7). Также после реконструкции откроют Харьковский зоопарк. 23 августа будет открытие парка возле ДК "Металлист" (улица Плехановская, 77). Время начала этих мероприятий не уточняется.  

Также в 09:00 23 августа на Мемориале Славы возложат цветы. В 10:00 23 августа на проспекте Независимости поднимут государственный флаг. С 12:00 до 23:00 23 августа состоится праздничная программа "Город счастливых людей" в парке Горького. В 19:30 23 августа праздничные мероприятия стартуют на площади Свободы. В 20:00 23 августа на площадке возле театра оперы и балета начнется концерт украинской музыки.

Во вторник в 10:00 24 августа состоится возложение цветов к монументу Независимости по случаю 30-й годовщины Независимости. В парке Горького с 12:00 до 22:00 будет праздничная программа "Цвета Украины". 

Как сообщал "Телеграф", в этом году празднование Дня независимости будет длиться три дня: программа будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые.  

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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День Независимости, Праздники в Украине, день независимости в харькове.
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