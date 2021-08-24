Укр

Впал в немилость: Кличко пустили на парад, но упорно не снимали на камеры (фотофакт)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Впал в немилость: Кличко пустили на парад, но упорно не снимали на камеры (фотофакт) Новость обновлена 24 августа 2021, 14:31
Виталий Кличко

Кличко таки побывал на параде в Киеве.

В Киеве ко Дню Независимости устроили масштабный военный парад, понаблюдать за которым пришли многие официальные лица страны. В трансляции, которая демонстрировалась на украинских каналах, операторы упорно игнорировали мэра столицы Виталия Кличко, из-за чего у многих могло сложиться впечатление, что тот не присутствовал на мероприятиях.

Впрочем, журналист Евгений Куксин все же смог найти киевского градоначальника в толпе.

"Кличко на параде был. Другой вопрос, что его не показывали", — написал он.

Журналист также отметил, что подобная ситуация возникала с бывшим премьером Владимиром Гройсманом во время последнего парада, организованного при президентстве Петра Порошенко.

Позже о своем присутствии сообщил и сам Кличко.

"Я тоже, со старшим сыном, принял участие в торжественных мероприятиях. Особенно поразил пролет авиации. Когда-нибудь я мечтал стать летчиком, как мой папа", — написал он.

Как сообщалось ранее, Кличко не впервой попадает в "немилость" действующих властей, так совсем недавно мэра не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев.

Можно предположить, что это связано с тем, что Офис президента намерен снять Кличко с должности главы Кивской горгосадминистрации, о чем ранее сообщали источники "Телеграфа".

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