Впал в немилость: Кличко пустили на парад, но упорно не снимали на камеры (фотофакт)

Кличко таки побывал на параде в Киеве.

В Киеве ко Дню Независимости устроили масштабный военный парад, понаблюдать за которым пришли многие официальные лица страны. В трансляции, которая демонстрировалась на украинских каналах, операторы упорно игнорировали мэра столицы Виталия Кличко, из-за чего у многих могло сложиться впечатление, что тот не присутствовал на мероприятиях.

Впрочем, журналист Евгений Куксин все же смог найти киевского градоначальника в толпе.

"Кличко на параде был. Другой вопрос, что его не показывали", — написал он.

Журналист также отметил, что подобная ситуация возникала с бывшим премьером Владимиром Гройсманом во время последнего парада, организованного при президентстве Петра Порошенко.

Позже о своем присутствии сообщил и сам Кличко.

"Я тоже, со старшим сыном, принял участие в торжественных мероприятиях. Особенно поразил пролет авиации. Когда-нибудь я мечтал стать летчиком, как мой папа", — написал он.

Читайте также: Категория Украина Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн 30-я годовщина независимости бурно отмечается в каждом уголке Украины

Как сообщалось ранее, Кличко не впервой попадает в "немилость" действующих властей, так совсем недавно мэра не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев.

Можно предположить, что это связано с тем, что Офис президента намерен снять Кличко с должности главы Кивской горгосадминистрации, о чем ранее сообщали источники "Телеграфа".