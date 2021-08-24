Укр

Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
907
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 13:48

Маленькая девочка, которая олицетворяла образ Украины в театральной постановке, стала настоящей звездой парада в Киеве.

Во вторник, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В честь этого события в каждом уголке Украины проходят торжественные мероприятия.

Столица Украины начала отмечать важнейший государственный праздник военным парадом, во время которого показали театрализованное действие об истории Украины от древних времен до современности. Отметим, что при просмотре постановки президент Украины Владимир Зеленский не удержался и пустил слезу.

Главной героиней перформанса стала белокурая девочка, которая олицетворила образ Украины. Отметим, что позже она также исполнила песню "Украина", передвигаясь в центре огромного желто-голубого цветка, в завершении парада.

В сети выдвинули предположение, что эта девочка — это дочь подполковника запаса Владимира Федченко, к которому она подбежала в конце театральной постановки. Однако доказательств этого нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в День Независимости вручили звания героев Украины пятерым людям.

С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Политика
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Категория
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ