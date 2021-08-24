Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)

Маленькая девочка, которая олицетворяла образ Украины в театральной постановке, стала настоящей звездой парада в Киеве.

Во вторник, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В честь этого события в каждом уголке Украины проходят торжественные мероприятия.

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Столица Украины начала отмечать важнейший государственный праздник военным парадом, во время которого показали театрализованное действие об истории Украины от древних времен до современности. Отметим, что при просмотре постановки президент Украины Владимир Зеленский не удержался и пустил слезу.

Главной героиней перформанса стала белокурая девочка, которая олицетворила образ Украины. Отметим, что позже она также исполнила песню "Украина", передвигаясь в центре огромного желто-голубого цветка, в завершении парада.

В сети выдвинули предположение, что эта девочка — это дочь подполковника запаса Владимира Федченко, к которому она подбежала в конце театральной постановки. Однако доказательств этого нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в День Независимости вручили звания героев Украины пятерым людям.