"Исполнил обещание": Злата Огневич сходила на свое первое свидание на проекте

Главная героиня отметила, что это свидание было лучшим в ее жизни.

В пятницу, 24 сентября, в эфир вышел второй выпуск самого романтического шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич в главной роли. После первой вечеринки проект покинули сразу 9 участников, и претендентов за сердце Златы осталось 16 человек.

Второй выпуск начался со свидания с Дмитрием Шевченко, которому артистка розу не вручила, но дала шанс покорить себя при следующей встрече.

Дмитрий решил провести максимально "продуктивное" свидание, чтобы удивить Холостячку и остаться в проекте. Дима и Злата отправились прыгать с парашютом. А после мужчина устроил певице романтический вечер с огненным фаер-шоу.

Отметим, что Злате Огневич очень понравилось свидание, и она назвала его лучшим в своей жизни.

Напомним, что в первом выпуске певица Злата Огневич успела полетать на вертолете и побыла принцессой, встретив принца на белом коне. Однако были и не совсем приятные моменты: известный танцор, участник "Танців з зірками" Максим Ежов признался, что пришел на проект ради пиара.