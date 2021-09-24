Укр

"Исполнил обещание": Злата Огневич сходила на свое первое свидание на проекте

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Злата Огневич и Дмитрий Шевченко Новость обновлена 24 сентября 2021, 19:53
Злата Огневич и Дмитрий Шевченко

Главная героиня отметила, что это свидание было лучшим в ее жизни.

В пятницу, 24 сентября, в эфир вышел второй выпуск самого романтического шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич в главной роли. После первой вечеринки проект покинули сразу 9 участников, и претендентов за сердце Златы осталось 16 человек.

Второй выпуск начался со свидания с Дмитрием Шевченко, которому артистка розу не вручила, но дала шанс покорить себя при следующей встрече.

Дмитрий решил провести максимально "продуктивное" свидание, чтобы удивить Холостячку и остаться в проекте. Дима и Злата отправились прыгать с парашютом. А после мужчина устроил певице романтический вечер с огненным фаер-шоу.

Отметим, что Злате Огневич очень понравилось свидание, и она назвала его лучшим в своей жизни.

Напомним, что в первом выпуске певица Злата Огневич успела полетать на вертолете и побыла принцессой, встретив принца на белом коне. Однако были и не совсем приятные моменты: известный танцор, участник "Танців з зірками" Максим Ежов признался, что пришел на проект ради пиара.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2021
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