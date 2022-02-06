Укр

"МастерШеф. Битва сезонов" 3 выпуск: кто из участников покинул шоу после битвы черных (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
МастерШеф. Битва сезонов-2022 Новость обновлена 06 февраля 2022, 07:45
МастерШеф. Битва сезонов-2022

Участники и победители прошлых сезонов соревнуются за звание лучшего повара

В субботу, 5 февраля, на телеканале СТБ состоялась премьера третьего выпуска популярного кулинарного проекта "МастерШеф. Битва сезонов". За звание лучшего повара в этом шоу борются участники и победители прошлых сезонов. Напомним, что на прошлой неделе вылетел Серафим Дерега.

Судьями "МастерШеф. Битва сезонов" снова стали бессменный Эктор Хименес-Браво, а также шеф-повар Владимир Ярославский и победительница 3 сезона проекта Ольга Мартыновская.

Как прошел третий выпуск шоу "МастерШеф. Битва сезонов-2022"

Всем участникам пришлось пройти два конкурса. В первом кулинары столкнулись с колесом фортуны. Однако не это усложнило испытание участников — было важно не само блюдо, которое нужно приготовить, а его размер. Кому-то нужно было приготовить блюдо весом 4 килограмма или же не более 30 граммов. Как обычно, без разделения на команды не обошлось.

Во втором конкурсе участники должны были приготовить вкусное, но очень безобразное снаружи блюдо: необходимо было изобрести съедобную плесень, пыль, гниль, а также подготовить отвратительную презентацию.

Битва черных фартуков

Девяти кулинарам, надевших черных фартуки, пришлось поиграть в крокодила. Без помощи коллег на балконе в этом испытании не обошлось. Проигравшим в предыдущих конкурсах нужно было без слов показать им каждый продукт. Если же в течение минуты белые угадают ингредиент, участник сможет его получить.

Кто вылетел в третьем выпуске шоу "МастерШеф. Битва сезонов-2022"

На 3 неделе проекта, к сожалению, ушел Дмитрий Шевченко.

Напомним, что в 2021 году на телеканале СТБ прошел 11 сезон кулинарного шоу "МастерШеф". Победителем проекта стал 29-летний харьковчанин Богдан Шинкарев.

Теги:
#Шоу #МастерШеф
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Деньги
Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении
Дата публикации
Категория
Москва по-прежнему не отводит войска от украинских границ
Десятки тысяч жертв: в США оценили, какие потери принесет вторжение России в Украину
Дата публикации
Категория
Особенно теплые дни ожидаются в апреле
До 20 градусов тепла: синоптик рассказала, какой будет весна в Украине в этом году
Дата публикации
Категория
АН-225 "Мрия"
Самолет-гигант "Мрию" под Киевом встречали сотни украинцев: невероятное видео
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня