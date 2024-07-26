Заробляє гроші в Росії та ігнорує питання про війну у рідній Україні. Де зараз Олександр Цекало

Галина Струс ,
Олександр Цекало Новина оновлена 22 березня 2026, 08:37
Олександр Цекало. Фото Телеграф, Getty Images

2024 року уродженець Києва відвідував світський захід у Москві

Відомий російський артист, продюсер та телеведучий Олександр Цекало, якому цієї неділі виповнилося 65 років, майже всю кар'єру збудував у Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України він без зайвих коментарів поїхав до США.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де і як сьогодні живе уродженець Києва Олександр Цекало, а також чим він займається нині. Крім того, ми розповімо про його молоду дружину — художницю з Казахстану Дарину Ервін.

Олександр Цекало – початок кар’єри в Україні та переїзд до РФ

Олександр Цекало народився у Києві в сім’ї інженерів і з самого дитинства мріяв про сцену та славу. Після закінчення київської школи, він вступив заочно до Ленінградського технологічного інституту і в цей час працював в Україні в хімлабораторії налагоджувачем та освітлювачем сцени у Театрі естради у Києві. Після закінчення навчання він почав виступати у складі квартету "Шляпа", його помітили та запропонували вступити без іспитів до Київського циркового училища.

Після навчання Олександр Цекало почав працювати в Одеській філармонії, а згодом після одруження з актрисою Оленою Шиферман вони разом стали артистами одеського театру естради "Шарж" в Іллі Ноябрьова. Проте шлюб Цекало та Шимерман тривав недовго — дуже скоро артист познайомився з Лолітою Мілявською. Разом з нею вони в 1985 році створили кабаре-дует "Академія", який стрімко набув популярності, і разом перебралися до Москви. Шлюб та спільний проєкт Цекало та Лоліти тривали майже 15 років.

Кар’єра Цекало в Росії і втеча до США

За час життя в Росії киянин Олександр Цекало зробив успішну кар’єру та набув широкої популярності. Починаючи з 2000-х років, він став одним із найбільш затребуваних ведучих на російському телебаченні. Він вів безліч телешоу — "Дві зірки", "Велика різниця", "Хвилина слави", "Ігри розуму", "Прожекторперісхілтон". Також він обіймав різні посади на російському телебаченні — був генеральним продюсером спецпроєктів Першого каналу, виконавчим продюсером розважальних програм на СТС, а потім і генеральним продюсером всього СТС. Також в умовах стрімкого розвитку кар’єри Олександр Цекало став співвласником та генпродюсером компанії "Среда".

Крім того, Цекало займався і продюсуванням кіно. Він брав участь у роботі над безліччю популярних у РФ фільмів та серіалів. А також сам знімався у кіно. Також відомо, що Цекало мав ресторанний бізнес з партнером Іваном Ургантом.

Однак після початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія в Україні, киянин Олександр Цекало втік до США. При цьому він повністю зник із медійного простору та ніяк не коментував війну в Україні.

Попри втечу до Штатів, продюсерська компанія Цекало "Среда" продовжує працювати в Росії й, мабуть, приносить киянину непоганий дохід. 2023 року компанія підписала ексклюзивну угоду з російським відеосервісом Okko.

Молода дружина Цекало Дарина Ервін

Олександр Цекало мав чимало дружин — як офіційних, так і цивільних. Крім Альони Шиферман та Лоліти Мілявської, він був одружений із сестрою Віри Брежнєвої Вікторією, яка народила йому двох дітей.

Цекало із сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушко

Наразі дружиною 65-річного Цекало є молода 34-річна художниця та акторка із Казахстану Дарина Ервін. Дівчина активно веде соцмережі і не соромиться відверто демонструвати свої принади на публіку. Подейкують, що саме заради неї Цекало виїхав до США. Також, ходять чутки, що зараз Олександр Цекало живе у Беверлі-Гіллз із молодою дружиною та працює в Голлівуді.

Дарина Ервін. Фото: https://www.instagram.com/darina.ervin/

2024 року ходили чутки про розрив пари, проте на церемонію вручення премії Асоціації продюсерів кіно та телебачення в Москві вони прийшли разом. Цекало не висловлювався про так звану "СВО": ні критикував, ні підтримував. Питання пропагандистського журналіста про війну в Україні на заході залишилося без відповіді.

Тим часом, у березні голлівудський актор Шон Пенн не побоявся підтримати українців у війні з РФ та приїхав до Києва. Він навіть пропустив церемонію "Оскар 2026", де виграв золоту статуетку.

