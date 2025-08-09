"Одягнутися забула, чи що?": дружина уродженця України Цекало розлютила своїм виглядом навіть росіян (фото)
-
-
Продюсер повернувся з Каліфорнії до Москви разом із дружиною
Олександр Цекало — російський актор, комік та продюсер, який народився у Києві, але збудував кар’єру в Росії. Останніми роками він із дружиною Дариною Ервін жив у Каліфорнії, проте нещодавно повернувся до Москви. Нові фото його коханої наробили шуму в мережі — дівчину нещадно хейтять.
"Телеграф" розповість, чому Цекало з дружиною повернулися до Росії та за що користувачі критикують Дарину Ервін.
Повернення Цекало до Москви — що відомо
Олександр Цекало, якому вже 64 роки, у 2019 році одружився з молодою художницею та моделлю Дариною Ервін, якій 34 роки. Пара зіграла скромне весілля у Беверлі-Хіллс і з того часу жила у Каліфорнії. У мережі ходили чутки про можливе розлучення пари, проте вони своїми спільними появами на публіці спростували ці домисли.
У травні 2025 року продюсер із дружиною вперше за шість років приїхав до Росії. Тоді Цекало та Ервін разом відвідали XII церемонію премії Асоціації продюсерів кіно та телебачення (АПКіТ) у Москві. А днями стало відомо, що вдруге пара повернулася із США до РФ у серпні. Як виявилось, тепер це пов’язано зі зйомками нового серіалу "Джайв", який продюсує Цекало.
І поки чоловік займається роботою, Дарина Ервін епатує російську публіку новими фотосесіями та публічними появами. Так, нові фото моделі вже наробили шуму в соцмережах — росіян розлютили відверті кадри та зайва худорлявість дівчини.
На деяких знімках, які викликали гарячі суперечки в мережі, можна побачити, у якому образі Дарина Ервін вийшла на прогулянку із собакою. Дівчина позує в коротенькому бежевому топі та спідниці, а на поясі зав’язана бежева кофточка. Завершують образ яскраво-рожеві крокси на високій танкетці. При цьому користувачі помітили, що у моделі буквально стирчить ребра — вона сильно схудла останнім часом.
Також обговорення викликала серія знімків із нової фотосесії Ервін. Дівчина з’явилася в кадрі у відвертій чорній сукні, яка також підкреслює її худорлявість та ребра.
Ось що пишуть у коментарях до фото:
- Господи, погодуйте її.
- Мабуть, із головою проблеми.
- Страхолюдина, вибачте.
- Собачка виглядає так само сумно, як і господиня.
- Сама не жере і собаку не годує.
- Де силу бере крокси тягати?
- Правильно, щоби вітром не здуло. А то ще й вушка, далеко віднесе.
- Одягнутися забула, чи що?
- У першій частині "Мажор. Фільм" вона ж знімалася? Яка там красуня була. Це ж треба було так познущатися з себе.
- Не зрозуміла, куди поділася фігура із передостаннього фото? На останньому фото якась доходяга плоска.
- Лоліта. Версія 2.0.
