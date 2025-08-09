"Одягнутися забула, чи що?": дружина уродженця України Цекало розлютила своїм виглядом навіть росіян (фото)

Продюсер повернувся з Каліфорнії до Москви разом із дружиною

Олександр Цекало — російський актор, комік та продюсер, який народився у Києві, але збудував кар’єру в Росії. Останніми роками він із дружиною Дариною Ервін жив у Каліфорнії, проте нещодавно повернувся до Москви. Нові фото його коханої наробили шуму в мережі — дівчину нещадно хейтять.

"Телеграф" розповість, чому Цекало з дружиною повернулися до Росії та за що користувачі критикують Дарину Ервін.

Повернення Цекало до Москви — що відомо

Олександр Цекало, якому вже 64 роки, у 2019 році одружився з молодою художницею та моделлю Дариною Ервін, якій 34 роки. Пара зіграла скромне весілля у Беверлі-Хіллс і з того часу жила у Каліфорнії. У мережі ходили чутки про можливе розлучення пари, проте вони своїми спільними появами на публіці спростували ці домисли.

Олександр Цекало в останні роки жив із дружиною у США

У травні 2025 року продюсер із дружиною вперше за шість років приїхав до Росії. Тоді Цекало та Ервін разом відвідали XII церемонію премії Асоціації продюсерів кіно та телебачення (АПКіТ) у Москві. А днями стало відомо, що вдруге пара повернулася із США до РФ у серпні. Як виявилось, тепер це пов’язано зі зйомками нового серіалу "Джайв", який продюсує Цекало.

У серпні 2025 року Цекало та Ервін приїхали до Москви

І поки чоловік займається роботою, Дарина Ервін епатує російську публіку новими фотосесіями та публічними появами. Так, нові фото моделі вже наробили шуму в соцмережах — росіян розлютили відверті кадри та зайва худорлявість дівчини.

Дарина Ервін у відвертих образах здивувала зайвою худорлявістю

На деяких знімках, які викликали гарячі суперечки в мережі, можна побачити, у якому образі Дарина Ервін вийшла на прогулянку із собакою. Дівчина позує в коротенькому бежевому топі та спідниці, а на поясі зав’язана бежева кофточка. Завершують образ яскраво-рожеві крокси на високій танкетці. При цьому користувачі помітили, що у моделі буквально стирчить ребра — вона сильно схудла останнім часом.

Дарина Ервін розбурхала мережу новими фото

Також обговорення викликала серія знімків із нової фотосесії Ервін. Дівчина з’явилася в кадрі у відвертій чорній сукні, яка також підкреслює її худорлявість та ребра.

Нова фотосесія Дарини Ервін

Ось що пишуть у коментарях до фото:

Господи, погодуйте її.

Мабуть, із головою проблеми.

Страхолюдина, вибачте.

Собачка виглядає так само сумно, як і господиня.

Сама не жере і собаку не годує.

Де силу бере крокси тягати?

Правильно, щоби вітром не здуло. А то ще й вушка, далеко віднесе.

Одягнутися забула, чи що?

У першій частині "Мажор. Фільм" вона ж знімалася? Яка там красуня була. Це ж треба було так познущатися з себе.

Не зрозуміла, куди поділася фігура із передостаннього фото? На останньому фото якась доходяга плоска.

Лоліта. Версія 2.0.

Коментарі під фото Дарини Ервін

