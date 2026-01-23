Рус

"Злетіти" допомогла Пугачова: як Тіна Кароль стала зіркою і скільки витратила на перший кліп "Вище хмар"

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
556
Тіна Кароль Новина оновлена 23 січня 2026, 17:13
Тіна Кароль. Фото Колаж "Телеграфу"

Артистка змогла завоювати прихильність Алли Пугачової

Українська співачка Тіна Кароль, яка вибачилася за "оптимістичну" пісню у розпал блекауту, стала широко відома публіці після участі у конкурсі "Нова хвиля". Перемога Кароль не дісталася, натомість вона отримала спеціальний приз від Алли Пугачової.

Що відомо:

  • Стартом кар’єри Тіни Кароль став конкурс "Нова хвиля", де вона отримала приз у розмірі 50 тисяч доларів від Алли Пугачової
  • Призові гроші Тіна Кароль витратила на перший кліп "Вище хмар", який зробив її зіркою і допоміг просунутися у кар’єрі

Як Тіна Кароль стала відомою і у скільки обійшовся кліп "Вище хмар"

Тіна Кароль брала участь у міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" у 2005 році в Юрмалі (Латвія). На цьому конкурсі вона посіла друге місце, отримавши спеціальний приз від Алли Пугачової — "Золоту зірку Алли" та грошову премію у розмірі 50 тисяч доларів.

Тіна Кароль та Алла Пугачова на "Новій хвилі" у 2005 році
Тіна Кароль отримала грошовий приз від Алли Пугачової

В інтерв’ю ТаблоID Тіна Кароль зізналася, що не розраховувала заслужити прихильність Примадонни, вона просто раділа, що увійшла до трійки найкращих виконавців фестивалю.

Тіна Кароль та Алла Пугачова
Тіна Кароль та Алла Пугачова на "Новій хвилі" у 2005 році

За словами артистки, коли Алла Пугачова зайшла на сцену і розпочала свою промову, вона не мала думок, що спеціальний приз дістанеться саме їй, але за кілька хвилин Пугачова сказала: "Свій приз я вручаю співачці з України Тіні Кароль".

Ця перемога стала стартом у кар’єрі співачки. У свої 21 рік Тіна вже стала "Жінкою третього тисячоліття" за версією одного з глянсових журналів, а 2006 року представила Україну на "Євробаченні".

Тіна Кароль на "Євробаченні" у 2006 році
Тіна Кароль у 2006 році представляла Україну на "Євробаченні"

В одному з інтерв’ю Кароль зазначила, що своїм швидким злетом вдячна Аллі Пугачовій:

Завдяки Пугачовій (десь на 80 відсотків), її грошам та підтримці я швидко злетіла. Вона забезпечила мені увагу преси та зйомки кліпу. З Аллою Борисівною ми постійно тримаємо зв’язок.

Тіна Кароль

Призові гроші Тіна Кароль витратила на свій дебютний кліп "Вище хмар", який вийшов у 2005 році. Ця пісня стала першим синглом співачки та увійшла до її студійного альбому "Show Me Your Love".

Кліп знято в мінімалістичному стилі, де основну увагу приділено емоційному виконанню співачки. Відео зняв київський режисер Герман Глінський, музику до пісні написав Михайло Некрасов, а текст – сама Тіна Кароль.

Тіна Кароль
Тіна Кароль витратила гроші від Пугачової на перший кліп

У вересні 2024 року Тіна Кароль офіційно представила українську версію хіта "Вище хмар". Пісня залишається у концертному репертуарі артистки та є однією з найулюбленіших серед публіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тіна Кароль показала свого дорослого сина. Веніамін все більше схожий на батька.

Теги:
#Тіна Кароль #Кліп #Алла Пугачова #Співачка #Вище хмар