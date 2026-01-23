"Злетіти" допомогла Пугачова: як Тіна Кароль стала зіркою і скільки витратила на перший кліп "Вище хмар"

Артистка змогла завоювати прихильність Алли Пугачової

Українська співачка Тіна Кароль, яка вибачилася за "оптимістичну" пісню у розпал блекауту, стала широко відома публіці після участі у конкурсі "Нова хвиля". Перемога Кароль не дісталася, натомість вона отримала спеціальний приз від Алли Пугачової.

Що відомо:

Стартом кар’єри Тіни Кароль став конкурс "Нова хвиля", де вона отримала приз у розмірі 50 тисяч доларів від Алли Пугачової

Призові гроші Тіна Кароль витратила на перший кліп "Вище хмар", який зробив її зіркою і допоміг просунутися у кар’єрі

Як Тіна Кароль стала відомою і у скільки обійшовся кліп "Вище хмар"

Тіна Кароль брала участь у міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" у 2005 році в Юрмалі (Латвія). На цьому конкурсі вона посіла друге місце, отримавши спеціальний приз від Алли Пугачової — "Золоту зірку Алли" та грошову премію у розмірі 50 тисяч доларів.

Тіна Кароль отримала грошовий приз від Алли Пугачової

В інтерв’ю ТаблоID Тіна Кароль зізналася, що не розраховувала заслужити прихильність Примадонни, вона просто раділа, що увійшла до трійки найкращих виконавців фестивалю.

Тіна Кароль та Алла Пугачова на "Новій хвилі" у 2005 році

За словами артистки, коли Алла Пугачова зайшла на сцену і розпочала свою промову, вона не мала думок, що спеціальний приз дістанеться саме їй, але за кілька хвилин Пугачова сказала: "Свій приз я вручаю співачці з України Тіні Кароль".

Ця перемога стала стартом у кар’єрі співачки. У свої 21 рік Тіна вже стала "Жінкою третього тисячоліття" за версією одного з глянсових журналів, а 2006 року представила Україну на "Євробаченні".

Тіна Кароль у 2006 році представляла Україну на "Євробаченні"

В одному з інтерв’ю Кароль зазначила, що своїм швидким злетом вдячна Аллі Пугачовій:

Завдяки Пугачовій (десь на 80 відсотків), її грошам та підтримці я швидко злетіла. Вона забезпечила мені увагу преси та зйомки кліпу. З Аллою Борисівною ми постійно тримаємо зв’язок. Тіна Кароль

Призові гроші Тіна Кароль витратила на свій дебютний кліп "Вище хмар", який вийшов у 2005 році. Ця пісня стала першим синглом співачки та увійшла до її студійного альбому "Show Me Your Love".

Кліп знято в мінімалістичному стилі, де основну увагу приділено емоційному виконанню співачки. Відео зняв київський режисер Герман Глінський, музику до пісні написав Михайло Некрасов, а текст – сама Тіна Кароль.

Тіна Кароль витратила гроші від Пугачової на перший кліп

У вересні 2024 року Тіна Кароль офіційно представила українську версію хіта "Вище хмар". Пісня залишається у концертному репертуарі артистки та є однією з найулюбленіших серед публіки.

