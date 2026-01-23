"Взлететь" помогла Пугачева: как Тина Кароль стала звездой и сколько потратила на первый клип "Выше облаков"

Артистка смогла завоевать расположение Аллы Пугачевой

Украинская певица Тина Кароль, которая извинилась за "оптимистическую" песню в разгар блэкаута, стала широко известна публике после участия в конкурсе "Новая волна". Победа Кароль не досталась, зато она получила специальный приз от Аллы Пугачевой.

Как Тина Кароль стала известной и во сколько обошелся клип "Выше облаков"

Тина Кароль участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в 2005 году в Юрмале (Латвия). На этом конкурсе она заняла второе место, получив специальный приз от Аллы Пугачевой — "Золотую звезду Аллы" и денежную премию в размере 50 тысяч долларов.

Тина Кароль получила денежный приз от Аллы Пугачевой

В интервью ТаблоID Тина Кароль призналась, что не рассчитывала заслужить расположение Примадонны, она просто радовалась, что вошла в тройку лучших исполнителей фестиваля.

Тина Кароль и Алла Пугачева на "Новой волне" в 2005 году

По словам артистки, когда Алла Пугачева зашла на сцену и начала свою речь, у нее не было мыслей, что специальный приз достанется именно ей, но через несколько минут Пугачева произнесла: "Свой приз я вручаю певице из Украины Тине Кароль".

Эта победа стала стартом в карьере певицы. В свои 21 год Тина уже стала "Женщиной третьего тысячелетия" по версии одного из глянцевых журналов, а в 2006 году представила Украину на "Евровидении".

Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на "Евровидении"

В одном из интервью Кароль отметила, что своим быстрым взлетем благодарна Алле Пугачевой:

Благодаря Пугачевой (где-то на 80 процентов), ее деньгам и поддержке я быстро взлетела. Она обеспечила мне внимание прессы и съемки клипа. С Аллой Борисовной мы постоянно держим связь. Тина Кароль

Призовые деньги Тина Кароль потратила на свой дебютный клип "Выше облаков", который вышел в 2005 году. Эта песня стала первым синглом певицы и вошла в ее студийный альбом "Show Me Your Love".

Клип снят в минималистичном стиле, где основное внимание уделено эмоциональному исполнению певицы. Видео снял киевский режиссер Герман Глинский, музыку к песне написал Михаил Некрасов, текст — сама Тина Кароль.

Тина Кароль потратила деньги от Пугачевой на первый клип

В сентябре 2024 года Тина Кароль официально представила украинскую версию хита "Вище хмар". Песня остается в концертном репертуаре артистки и является одной из самых любимых среди публики.

