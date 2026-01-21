Не Татьяна Либерман. Какое имя в паспорте Тины Кароль и при чем здесь Ани Лорак

Певица один раз была замужем, а потом стала вдовой

Тина Кароль — популярная украинская певица, Народная артистка Украины, которая извинилась перед украинцами за новую песню. За более 20 лет на сцене она собрала большую армию фанатов и имеет свой фан-клуб. Однако не все знают, как на самом деле зовут Тину Кароль и как ее назвали при рождении.

"Телеграф" рассказывает, что известно о настоящем и сценическом имени Тины Кароль, и брала ли она фамилию мужа, когда выходила замуж.

Тина Кароль и ее сценическое имя

Татьяна Григорьевна Либерман — такое имя певица получила при рождении. А ее псевдоним Тина Кароль появился в 2005 году, когда она готовилась к выступлению на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале.

Тина Кароль. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Это сценическое имя было рождено в "мозговом штурме" с командой певицы. Имя Тина — как производное от Татьяна, а Кароль — символизирует величие и силу (от слова "король"). Были слухи, что Кароль — это анаграмма имени другой уже известной на то время певицы Ани Лорак: Лорак — Кароль. Однако сама артистка это отрицала.

Тина Кароль официально изменила имя и фамилию в паспорте на свое сценическое имя. По разным данным, это произошло спустя несколько лет после начала карьеры — около 2007 года.

При этом, когда певица в 2008 году вышла замуж за продюсера Евгения Огира, она не стала брать его фамилию и осталась Кароль. А вот их общих сын Вениамин носит фамилию отца — Огир.

Тина Кароль с мужем Евгением Огиром и сыном Вениамином. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

