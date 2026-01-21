Не Тетяна Ліберман. Яке ім’я в паспорті Тіни Кароль і до чого тут Ані Лорак

Співачка один раз була одружена, а потім стала вдовою

Тіна Кароль – популярна співачка, Народна артистка України, яка вибачилася перед українцями за нову пісню. За понад 20 років на сцені вона зібрала велику армію фанатів та має свій фан-клуб. Проте не всі знають, як насправді звуть Тіну Кароль і як її назвали при народженні.

"Телеграф" розповідає, що відомо про справжнє та сценічне ім’я Тіни Кароль, і чи брала вона прізвище чоловіка, коли виходила заміж.

Тіна Кароль і її сценічне ім’я

Тетяна Григорівна Ліберман – таке ім’я співачка отримала при народженні. А її псевдонім Тіна Кароль з’явився у 2005 році, коли вона готувалася до виступу на міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" у Юрмалі.

Тіна Кароль. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Це сценічне ім’я було народжене у "мозковому штурмі" з командою співачки. Ім’я Тіна як похідне від Тетяна, а Кароль символізує велич і силу (від слова "король"). Були чутки, що Кароль — це анаграма імені іншої вже відомої на той час співачки Ані Лорак: Лорак — Кароль. Проте сама артистка це заперечувала.

Тіна Кароль офіційно змінила ім’я та прізвище у паспорті на своє сценічне ім’я. За різними даними, це сталося за кілька років після початку кар’єри — близько 2007 року.

При цьому, коли співачка у 2008 році вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, вона не стала брати його прізвище і залишилася Кароль. А ось їхній спільний син Веніамін носить прізвище батька — Огір.

Тіна Кароль з чоловіком Євгеном Огіром та сином Веніямином. Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

