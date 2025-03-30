"А потім співала такі патріотичні пісні…": українці згадали сумнівні слова Тіни Кароль про війну до вторгнення

Співачці пригадали інтерв'ю після 2014 року, де вона розмірковує про "необхідність війни"

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, родом із російського селища, після повномасштабного вторгення у лютому 2022 року підтримує Україну, виступає на благодійних заходах, допомагає ЗСУ та пораненим військовим. Одначе 30 березня українці пригадали співачці її неоднозначні слова про війну — вже після анексії Криму та окупації Донбасу.

Телеграм-канал "Баба і кіт" виклав скріншот з інтерв'ю зірки, яке вона давала у 2018 році виданню obozrevatel. На запитання журналіста про можливу повномасштабну війну з Росією у майбутньому Кароль відповіла, що українців тільки привчають до думки, що війна необхідна.

"Допускаю, що обставини привчають нас до того, що це необхідно. Нас привчають до думки, що необхідна війна. І що світу вона необхідна, і світ до цього привчають… Люди втомилися, вони хочуть промінчик світла, хочуть простого, звичайного життєвого щастя. Хочуть знати, що у них є забезпечене завтра. Без цього відчуття ми часом занадто недовірливі, відсторонені, самотні, замкнуті. Тому у нас таке ось трохи роздроблене суспільство. Ми в лещатах. І нас чомусь привчають до цих думок", — вимовила тоді артистка.

Виконавиця не назвала реальної винуватиці агресії — Росії, від якої ті самі українці, які завжди хотіли миру, тепер змушені віддавати своє життя за свободу та незалежність своєї домівки — України.

На тлі сьогоднішніх реалій читати подібні вислови відомих людей доволі дивно. Це можна побачити по жорсткій реакції користувачів у коментарях до посту у месенджері.

А потім співала такі патріотичні, чуйні пісні про Україну. Шоу бізнес. Миру мир дир дир пир пир ((((

Ку**ів можна витрусити звідци?

Вата кон**на.

А шо зараз каже? Теж заморилась від війни чи при Зе ето другоє?

Не здивуюсь, якщо з неї будуть ліпити образ "женьсчіни" в президенти! Баба ЙУля уже стара, то цю дістануть із шухляди.

Нагадаємо, що влітку 2024 року співачка пройшла курс бойової підготовки, де навчалася навичок, необхідних у бойових умовах. Також раніше "Телеграф" розповідав про рідного брата Тіни Кароль та чи живе він в Україні під час війни.