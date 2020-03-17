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Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году

Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году
13:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:С 16 марта работа над рядом текущих теле- и кинопроектов будет прервана из соображений безопасности. Этот перерыв продлится по меньшей мере две недели.

Как сообщает Screen Rant, вследствие пандемии коронавируса производство четвертого сезона "Очень странных дел" было приостановлено, из-за чего премьера новых сезонов скорее всего будет сдвинута на 2021 год.

Распространение коронавируса по всему миру оказывает большое влияние на индустрию развлечений. Вслед за сообщениями о том, что релиз ряда крупных фильмов будет отложен на более поздние сроки, стали приходить новости о прекращении съемок тех или иных проектов, — делается это, чтобы защитить актеров и членов съемочных команд от потенциального заражения.

Съемки четвертого сезона "Очень странных дел" начались в феврале на территории Литвы. 

 

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Ожидалось, что по окончании первого этапа работы съемки продолжатся в Атланте, США, а также в стенах студии, находящейся в штате Нью-Мексико. Ранее сообщалось, что Netflix планирует выпустить четвертый сезон в конце 2020 года — либо в ноябре, либо в декабре. Однако в связи со сложившейся ситуацией маловероятно, что создателям удастся уложиться в намеченные сроки.

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Фильмы, Кино, Коронавирус, Очень странные дела, 4 сезон Очень страшных дел, Четвертый сезон Очень страшных дел.
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