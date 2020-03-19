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Четверг, 19.03.2020
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Коронавирус: новая "Пила" в прокат в мае не выйдет

Коронавирус: новая "Пила" в прокат в мае не выйдет
03:06 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Прокат новой "Пилы" отменен из-за коронавируса.

Студия Lionsgate приняла решение временно отказаться от проката сразу нескольких своих перспективных проектов.

Как сообщается в пресс-релизе, на который ссылается издание "Новости кино", речь идет о триллере "Пила: Спираль", заявленном на 15 мая 2020 года, а также картинах "Антебеллум" (24 апреля) и "Беги" (19 марта).

Причины не уточняются, но, совершенно очевидно, что речь идет о глобальной ревизии прокатных графиков в связи с распространением коронавируса и закрытием значительной части кинотеатров, как в Северной Америке, так и в иных странах.

О фильме: 

Фильмом "Пила: Спираль" планировалось перезапустить популярную серию фильмов ужасов. Идея продолжения принадлежала популярному американскому комику Крису Року. Ему удалось собрать внушительный актерский состав, в который вошли Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Зои Палмер и другие артисты.

Новые даты релизов указанных выше фильмов пока не называются. 

"Пила" - не единственная "жертва" коронавируса: 

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Фильмы, Lionsgate, Коронавирус, Пила: Спираль.
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