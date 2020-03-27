Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Топ-7 фильмов которые мы не увидим из-за коронавируса

Смотрите фото (8)
Топ-7 фильмов которые мы не увидим из-за коронавируса
11:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Pinterest

Новости культуры:Стремительное распространение коронавируса COVID-19 повлияло на многие сферы жизни, в том числе на кинематограф.

Голливуд вынужден был отменить и перенести премьеры самых ожидаемых фильмов 2020 года, что расстроило многих фанатов. Но забота о здоровье и скорейшем прекращении распространения инфекции превыше всего! Поэтому нам остается только принять это решение.

Вот список некоторых фильмов, которые мы в этом году, к сожалению, не увидим или увидим значительно позже, чем это планировалось изначально.

«Тихое место 2»

Выход второй части полюбившегося многим фильма был запланирован уже на март. Однако Джон Красински решил отложить его в связи с развитием пандемии COVID-19. Кроме того, режиссер посчитал, что лента о постапокалиптическом мире может только усилить массовую панику.

«Кролик Питер 2»

Эта новость огорчит многих детишек, но создатели анимационного фильма «Кролик Питер 2» не могут допустить больших скоплений людей в это непростое время. Поэтому запланированную на 2 апреля премьеру решили перенести как минимум до 7 августа.«Не время умирать»

А вот это известие расстроит уже многих взрослых, ведь фильм «Не время умирать», рассказывающий продолжение истории Джеймса Бонда, считался самой громкой и ожидаемой премьерой этого года. По понятным причинам показ ленты отложили на шесть месяцев. Согласно прогнозу, убытки от переноса даты составят около 30 млн долларов.«Новые мутанты»

Фантастическую ленту о необычных подростках должны были показать уже 2 апреля, но студия 20th Century Studios отложила премьеру на неопределенный срок. Официальные представители компании уточняют, что выход все еще планируется на 2020 год, но точные даты станут известны позже.«Форсаж 9»

А вот продолжение «Форсажа» мы сможем увидеть только в апреле 2021. Создатели фильм решили максимально обезопасить зрителей и перенесли премьеру ленты сразу на год.«Оленьи рога»

Показ фильма «Оленьи рога» режиссера Гильермо дель Торо должен был состояться уже 17 апреля. Но учитывая сложившуюся ситуацию, премьеру ужастика перенесли на неопределенный срок.«Мулан»

Трейлер к мультфильму Angry Birds вышел в сеть

С особым трудом студии Walt Disney далось решение об отмене премьеры самого дорогого своего проекта — фильма «Мулан» режиссера Ники Каро. «Перезагрузка» всеми любимого мультфильма должна была состояться 27 марта, но придется подождать, ведь большая часть зрителей — дети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Джеймс Бонд, Фильм, Бонд, Коронавирус, Не время умирать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
В Минздраве хотят пересмотреть карантинные ограничения
В Минздраве пересмотрят карантинные ограничения
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь