Топ-7 фильмов которые мы не увидим из-за коронавируса

Новости культуры:Стремительное распространение коронавируса COVID-19 повлияло на многие сферы жизни, в том числе на кинематограф.

Голливуд вынужден был отменить и перенести премьеры самых ожидаемых фильмов 2020 года, что расстроило многих фанатов. Но забота о здоровье и скорейшем прекращении распространения инфекции превыше всего! Поэтому нам остается только принять это решение.

Вот список некоторых фильмов, которые мы в этом году, к сожалению, не увидим или увидим значительно позже, чем это планировалось изначально.

«Тихое место 2»

Выход второй части полюбившегося многим фильма был запланирован уже на март. Однако Джон Красински решил отложить его в связи с развитием пандемии COVID-19. Кроме того, режиссер посчитал, что лента о постапокалиптическом мире может только усилить массовую панику.

«Кролик Питер 2»

Эта новость огорчит многих детишек, но создатели анимационного фильма «Кролик Питер 2» не могут допустить больших скоплений людей в это непростое время. Поэтому запланированную на 2 апреля премьеру решили перенести как минимум до 7 августа.«Не время умирать»

А вот это известие расстроит уже многих взрослых, ведь фильм «Не время умирать», рассказывающий продолжение истории Джеймса Бонда, считался самой громкой и ожидаемой премьерой этого года. По понятным причинам показ ленты отложили на шесть месяцев. Согласно прогнозу, убытки от переноса даты составят около 30 млн долларов.«Новые мутанты»

Фантастическую ленту о необычных подростках должны были показать уже 2 апреля, но студия 20th Century Studios отложила премьеру на неопределенный срок. Официальные представители компании уточняют, что выход все еще планируется на 2020 год, но точные даты станут известны позже.«Форсаж 9»

А вот продолжение «Форсажа» мы сможем увидеть только в апреле 2021. Создатели фильм решили максимально обезопасить зрителей и перенесли премьеру ленты сразу на год.«Оленьи рога»

Показ фильма «Оленьи рога» режиссера Гильермо дель Торо должен был состояться уже 17 апреля. Но учитывая сложившуюся ситуацию, премьеру ужастика перенесли на неопределенный срок.«Мулан»

С особым трудом студии Walt Disney далось решение об отмене премьеры самого дорогого своего проекта — фильма «Мулан» режиссера Ники Каро. «Перезагрузка» всеми любимого мультфильма должна была состояться 27 марта, но придется подождать, ведь большая часть зрителей — дети.