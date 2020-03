Трейлер к мультфильму Angry Birds вышел в сеть

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить 40 эпизодов анимационного сериала "Angry Birds: Summer Madness" (Angry Birds: Летнее безумие).

Каждая серия будет длиться около 11 минут.

Премьера мультсериала намечена на 2021 год, сообщает Collider. Действие шоу развернется в летнем лагере.

В центре сюжета окажутся персонажи Ред, Чак и Бомб, которые уже стали звездами большого кино после выхода полнометражных фильмов, а также появятся новые герои.

Angry Birds: Summer Madness is coming to Netflix in 2021!

The animated series stars Red, Bomb & Chuck as tween birds at summer camp squaring off with the obnoxious Pigs on the other side of the lake, who seem hell-bent on causing as much mayhem as possible! pic.twitter.com/UrmWAHbSJY

