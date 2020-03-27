Да, опять коронавирус: сериалы "Бэтвумен" и "Супергерл" поставлены "на паузу"

Телеканал CW приостанавливает выпуск новых эпизодов сериалов "Бэтвумен" и "Супергёрл".
Как сообщает издание Comic Book со ссылкой на свои источники, вместо очередных серий в ближайшие выходные будут демонстрироваться уже выходившие ранее.
Таким образом, телеканал избрал такую же схему, как и в случае с другими своим проектами - сериалами "Флэш" и "Легенды завтрашнего дня". Когда будет восстановлена нормальная сетка вещания, пока неизвестно. Съемки сериалов, проходившие в основном в Ванкувере, были остановлены из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.
О чем речь:
"Бэтвумен" - первый случай в истории экранизациий комиксов, когда главная героиня представлена открытой лесбиянкой. В том числе именно поэтому выбор продюсеров шоу пал на австралийскую актрису Руби Роуз, не скрывающую свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Что касается исполнительницы главной роли в сериале "Супергёрл" Мелисса Беноист, то в конце 209 года она фактически присоединилась к движению #TimesUp, пожаловавшись на домашнее насилие со стороны ее бывшего возлюбленного.
Как мир кино страдает от коронавируса:
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