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Да, опять коронавирус: сериалы "Бэтвумен" и "Супергерл" поставлены "на паузу"

Да, опять коронавирус: сериалы "Бэтвумен" и "Супергерл" поставлены "на паузу"
01:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Новые эпизоды "Бэтвумен" и "Супергёрл" не выйдут из-за коронавируса.

Телеканал CW приостанавливает выпуск новых эпизодов сериалов "Бэтвумен" и "Супергёрл".

Как сообщает издание Comic Book со ссылкой на свои источники, вместо очередных серий в ближайшие выходные будут демонстрироваться уже выходившие ранее.

Таким образом, телеканал избрал такую же схему, как и в случае с другими своим проектами - сериалами "Флэш" и "Легенды завтрашнего дня". Когда будет восстановлена нормальная сетка вещания, пока неизвестно. Съемки сериалов, проходившие в основном в Ванкувере, были остановлены из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

О чем речь: 

"Бэтвумен" - первый случай в истории экранизациий комиксов, когда главная героиня представлена открытой лесбиянкой. В том числе именно поэтому выбор продюсеров шоу пал на австралийскую актрису Руби Роуз, не скрывающую свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Что касается исполнительницы главной роли в сериале "Супергёрл" Мелисса Беноист, то в конце 209 года она фактически присоединилась к движению #TimesUp, пожаловавшись на домашнее насилие со стороны ее бывшего возлюбленного.

Как мир кино страдает от коронавируса: 

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Сериалы, Коронавирус, Супергерл, Бэтвумен.
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