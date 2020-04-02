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"Вампирские войны" закончились: Netflix закрывает сериал

"Вампирские войны" закончились: Netflix закрывает сериал
02:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Сервис Netflix принял решение о закрытии сериала про вампиров.

Потоковый сервис Netflix принял решение не продолжать производство сериала под названием "Вампирские войны". Как сообщает издание The Hollywood Reporter, он будет закрыт после первого сезона.

Сюжет шоу, которое стартовало в декабре 2019 года, строился вокруг доктора Лютора Свонна, который пытался найти вакцину и предотвратить распространение заболевания. Научно-фантастический хоррор, в основе которого одноименный комикс Джонатана Мэйберри, рассказывал о противостоянии двух лучших друзей в борьбе за будущее человечества.

Проект был впервые был анонсирован в 2014 году в рамках прямого контракта с Entertainment One. Сериал получил 56-процентный и 96-процентный рейтинг одобрения у критиков и зрителей соответственно на сайте RottenTomatoes.

Одну из главных ролей исполнил Йен Сомерхалдер, знакомый зрителям по другому похожему сериалу - "Дневники вампира", а также Кайл Харрисон Брейткопф, Адриан Холмс, Джеки Лаи, Питер Аутербридж, Кимберли-Сью Мюррэй, Майкл Грейес и другие.

Источники утверждают, что Netflix и Сомерхалдер ведут переговоры о потенциальных проектах для продолжения сотрудничества.

Напомним: 

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Сериал, Netflix, Вампирские войны.
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