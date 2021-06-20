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Идеальный мультфильм для детей: о чем анимация "Лука" от Pixar (видео)

Идеальный мультфильм для детей: о чем анимация "Лука" от Pixar (видео)
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В четверг, 17 июня, в украинский прокат вышел новый мультфильм от американской киностудии Pixar - "Лука" (Luca). Режиссером анимации выступил итальянский художник раскадровки Энрико Касароса, для которого "Лука" стал дебютной работой. Новый проект от Pixar посвящен умершему от коронавируса в 2020 году итальянскому музыканту Эннио Морриконе, который должен был написать саундтрек к проекту. Музыку для мультфильма писал Ден Ромер.

По сюжету, мальчик Лука развлекается и веселится вместе со своим новым лучшим другом на живописном побережье итальянской Ривьеры. Но главные герои хронят один секрет - они морские чудовища, которые живут прямо под поверхностью воды.

В озвучивании фильма приняли участие актеры Джейкоб Тремблей ("Комната", "Чудо", "Доктор Сон"), Джек Дилан Грейзер ("Оно", "Шазам"), Эмма Берман, Марко Барричелли, Саверио Раймондо, Майя Рудольф и Джим Гаффиган.

Оценка зрителей и их отзывы положительные. На сайте агрегаторе IMDb "Луке" поставили 7,7/10 балов. Оценка аудитории на Rotten Tomatoes составляет 88% из 100, а на Metacritic - 71% рейтинга на основе 50 отзывов критиков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

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Мультфильмы, Pixar, Трейлеры, Эннио Морриконе, Лука.
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