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Триллер с Николасом Кейджем, Пирс Броснан в роли вора и милый мультфильм "Лука": главные кинопремьеры недели

Триллер с Николасом Кейджем, Пирс Броснан в роли вора и милый мультфильм "Лука": главные кинопремьеры недели
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Кинопрокат продолжает радовать зрителей различными новинками. Так почему бы не отправится в один из вечеров смотреть фильм в кинотеатр, а не по старинке дома. Тем более, что карантинные нормы немного ослабили. 

"Телеграф" составил список фильмов, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах. 

Плохиши/Изгои (The Misfits)

 Известнейшего мошенника и вора в мире, которого сыграет Пирс Броснан, сбегает из федеральной тюрьмы строгого режима, котора считается самой надежной.  Оказавшись на свободе, он присоединяется к банде, которая "продолжает" дело Робин Гуда - грабят богачей и отдают их нуждающимся. Главный герой соглашается из-за того, что банда планирует ограбить мошенника-бизнесмена Шульца, который стоит за его заключением.

В главных ролях: Пирс Броснан, Тим Рот, Джейми Чон, Гермиона Корфилд, Гонсало Менендес, Ник Кэннон.

Ассасин Битва миров (Assassin In Red)

Фэнтезийный фильм, снятый в Китае, расскажет историю Гуан Нина, который шесть лет назад потерял свою дочь. Девочку похитили торговцы людьми. Гуан на протяжении всех лет отдает все силы, чтобы найти ребенка. И вот появляется "луч надежды" - таинственная женщина сообщает ему, что если он убьет автора романа, печатающегося в интернете, то ему вернут дочь.

В главных ролях: Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Тун Лия

Остров Грэнд-Айл (Grand Isle)

Молодого отца Бадди обвиняют в убийстве, а полиция отказывается верить в его невиновность. Сидя в полицейском участке, ему нужно вспомнить все, что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов, где он остался из-за непогоды.

В главных ролях: Люк Бенвард, Николас Кейдж, КаДи Стрикленд, Келси Грэммер, Оливер Тревена

Лука (Luca)

Фэнтезийный приключенческий мультфильм "Лука" от Pixar Animation Studios расскажет историю дружбы итальянского мальчика, который любит мороженое, пасту и поездки на скутере, с новым приятелем, который оказывается морским чудовищем из другого мира.

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут летом 2021 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

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Лука, Ассасин: Битва миров, Остров Грэнд-Айл, Плохиши.
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